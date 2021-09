Trovato agonizzante sul suo terreno di campagna 70enne muore poco dopo l'arrivo dell'elisoccorso

Gli operatori sanitari, quelli dell'ambulanza prima e quelli del velivolo dopo, hanno provato, effettuando anche il massaggio cardiaco, a salvare l'ex dipendente delle Poste. Per l'anziano non c'è stato però nulla da fare

Ogni tentativo di soccorso s'è rivelato inutile. Un pensionato settantenne, ex dipendente dell Poste, è morto mentre i sanitari dell'elisoccorso del 118 cercavano di caricarlo sul velivolo per trasferirlo rapidamente in ospedale. L'anziano - secondo il medico - è stato stroncato da un malore improvviso.

E' accaduto tutto in contrada Modaccamo a Raffadali. Quando l'anziano è stato visto riverso sul suo appezzamento di terreno sembrava già esanime. E' scattato l'allarme e sul posto si è precipitata un'autoambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Raffadali. Ritenendo che non vi fosse più un solo secondo di tempo da perdere è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. I medici hanno praticato il massaggio cardiaco, ma di fatto non c'è stato nulla da fare. L'anziano, già agonizzante, è spirato mentre i sanitari lo stavano caricando sull'elisoccorso.