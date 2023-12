Duro colpo allo spaccio di crack con 3 denunce, consiglieri comunali ringraziano i carabinieri

I consiglieri comunali di Racalmuto, Carmelisa Gagliardo, Giuseppe Licata e Sergio Pagliaro, con una lettera di encomio indirizzata al Comando provinciale dei Carabinieri, hanno voluto congratularsi per il lavoro svolto dagli uomini della locale stazione di Racalmuto, coordinata dal luogotenente Alessandro Costa, intervenuti durante il servizio di pattugliamento in contrada Provvidenza individuando alcuni soggetti intenti allo spaccio.

I fatti risalgono a pochi giorni prima di Natale: uno di loro, un racalmutese, era stato sorpreso mentre cedeva a due uomini di Grotte degli involucri contenente la droga. Il primo è fuggito mentre gli altri 2 hanno ingaggiato una colluttazione con i carabinieri, uno dei quali è rimasto ferito e portato all’ospedale di Canicattì. Per lui 20 giorni di prognosi. L’operazione si è conclusa con il recupero della droga e con l’individuazione dei 3 soggetti.

Questo il contenuto della lettera: “Come consiglieri comunali e cittadini di Racalmuto sentiamo il dovere di manifestare un plauso per l'azione di coraggio e determinazione dei due carabinieri, il maresciallo Danilo Blanco e l'appuntato Gianni Messina, in servizio presso la locale stazione di Racalmuto coordinata dal luogotenente Alessandro Costa, prontamente intervenuti durante il servizio di pattugliamento in contrada Provvidenza a Racalmuto, dove alcuni soggetti erano intenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Esprimiamo massima solidarietà e pronta guarigione all’appuntato Messina, ferito durante l’operazione. Ai carabinieri del Comando di Racalmuto va la nostra più sincera gratitudine e riconoscenza per l'importante attività svolta a tutela dell'incolumità pubblica e del bene collettivo“.