Incendio di sterpi arriva fino a caseggiato rurale e lo danneggiata

Un caseggiato rurale è stato danneggiato dal fuoco. E' accaduto in contrada Montagna Gentile a Racalmuto dove sono intervenuti sia i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che i carabinieri della locale stazione. L'immobile, il cui proprietario è ancora in corso di identificazione, era, per fortuna, disabitato.

Il rogo, verosimilmente appiccato a delle sterpaglie, è riuscito ad arrivare al fabbricato ed ha incenerito parte del tetto fatto con travi di legno e danneggiato le tegole. I danni sono ancora in corso di identificazione. I carabinieri di Racalmuto si stanno occupando di identificare il proprietario dell'immobile.