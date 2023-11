Giustizia

Procura di Catania, 8 per il posto di Zuccaro: in corsa un'agrigentina e l'ex aggiunto Fonzo

La carica di capo dei pm è stata messa a bando dal Csm dopo che il magistrato è diventato procuratore generale: Marzia Sabella (bivonese di origine) e l'ex numero 2 di Renato Di Natale e Luigi Patronaggio, in servizio in via Mazzini dal 2008 al 2017, hanno presentato la domanda