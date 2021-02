Operazione "Xydi", il prefetto Cocciufa: "Prova dell'impegno costante delle forze dell'ordine"

Bliz "Xydi", il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa plaude all’operato dei crabinieri del Ros e del comando provinciale per l'esito dell'operazione che ha portato a 23 fermi per soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale, tentata estorsione ed altri reati aggravati dal fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso.

"L’evento di oggi - dichiara - avviene a pochi giorni da un’altra importante operazione dell’arma dei carabinieri che ha riguardato 35 persone destinatarie di provvedimenti giudiziari, di cui 12 in carcere per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L’operazione rappresenta l’ulteriore testimonianza dell’impegno quotidiano che le forze dell’ordine tutte profondono, soprattutto in contesti territoriali difficili come quelli della provincia agrigentina, per garantire il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini".