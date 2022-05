Posteggiano l'auto e ritrovano la carrozzeria devastata, vittime un insegnante e un infermiere

Uno, un insegnante canicattinese di 45 anni, ha lasciato la sua auto, una Renault Capture, posteggiata alla stazione ferroviaria di Aragona e, al ritorno: dopo una mattinata di lavoro a Termini Imerese l’ha ritrovata graffiata sulle quattro portiere, i parafanghi, il cofano anteriore e il portellone posteriore, nonché sui paraurti.

L’altro, un infermiere sessantaduenne, ha lasciato invece parcheggiato il suo Land Rover Freelander in via Pertini a Canicattì e anche lui, al momento di riprendere la vettura, ha trovato più graffi sulla carrozzeria realizzati con un oggetto appuntito. Entrambi hanno formalizzato, nelle ultime ore, denuncia, a carico di ignoti, al commissariato di polizia della città dell’uva Italia. L’infermiere non ha dubbi: non avendo avuto problemi con nessuno, né avendo ricevuto minacce, è certo che si è trattato di un atto vandalico. Stessa idea s’è fatto l’insegnante che s’è accorto anche del cofano ammaccato, quasi come se qualcuno vi fosse salito sopra. In questo caso, però, la Reanult Capture è risultata essere assicurata per con i raid vandalici. I poliziotti hanno naturalmente avviato le indagini.