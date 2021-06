Appiccato il fuoco alle sterpaglie, sgomberate alcune abitazioni

I pompieri, in via precauzionale, hanno allontanato dalle residenze più famiglie. Nessun dubbio sulla matrice dolosa dell'incendio

E' solo grazie al tempestivo, e di fatto provvidenziale, intervento dei vigili del fuoco, assieme agli uomini della Forestale, se, ieri, si è evitato che le fiamme - divampate da alcune sterpaglie - arrivassero fino alle abitazioni di contrada Ciuccafa. Per precauzione, sono state sgomberate alcune famiglie che hanno potuto far rientro a casa nel momento in cui il vasto fronte di fuoco non è stato circoscritto e spento.

Nessun dubbio sulla natura dolosa dell'incendio, l'ennesimo - da quando le temperature si sono alzate - che si registra in provincia. Parebbe infatti che il rogo sia stato appiccato in più punti.