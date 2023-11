"Cocaina, hashish e mannitolo in casa": arrestato un disoccupato

E' stato trovato in possesso di cocaina ed hashish. Ma anche di due bilancini di precisione, un cutter e circa 800 euro in contanti, fra cui una banconota da 50 euro falsa. E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che la polizia ha arrestato un cinquantatreenne, L. S., di Porto Empedocle. Un disoccupato che, dopo le formalità di rito, è stato portato, dagli stessi agenti del commissariato "Frontiera", al carcere di contrada Petrusa ad Agrigento. La "roba" è stata sequestrata e verrà, nei prossimi giorni, sottoposta ad esami qualitativi e quantitativi.

I poliziotti hanno effettuato la perquisizione domiciliare durante un controllo per la prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti. I sospetti sono quasi subito diventati certezze: a casa del disoccupato cinquantatreenne sono stati trovati 35 grammi di cocaina, suddivisa in oltre 100 dosi, 25 grammi di hashish e circa 80 grammi di sostanza che dovrebbe essere mannitolo, sostanza che viene usata per il "taglio" della droga. Sequestrati anche due bilancini, un cutter e 800 euro, fra cui una banconota da 50 euro falsa. I soldi sono stati ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

Ulteriori indagini sono, naturalmente, in corso per stabilire da dove quella "roba" provenisse. E' scontato, infatti, che i poliziotti cercheranno di tracciare, laddove possibile, il canale di rifornimento dello stupefacente.