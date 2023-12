"Casotto di legno e deposito di rifiuti su terreno del Demanio": due denunce e area sequestrata

Uno ha costruito un casotto di legno, occupando una porzione di terreno di Comune e Demanio marittimo. L'altro, a pochi passi, ha recintato un'area di 150 metri quadrati e ha creato un deposito incontrollato di rifiuti, anche speciali. Sono due - uno di 52 e l'altro di 76 anni - gli empedoclini che sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Lo hanno fatto i carabinieri di Agrigento assieme agli agenti della polizia municipale della città marinara.

I controlli, un po' in tutta la città, proseguono. Tanto per prevenire e reprimere i casi di abusivismo edilizio, quanto per arginare il fenomeno del deposito incontrollato di spazzatura. Ed è in via Francesco Crispi che i militari dell'Arma e i vigili urbani hanno accertato i due nuovi, ennesimi, episodi di abuso. Il 52enne, impiegato, è stato deferito per abusivismo edilizio. Stessa ipotesi - avendo collocato o fatto collocare una recinzione metallica di circa 150 metri quadrati - per il settantaseienne che dovrà però anche rispondere delle violazioni in materia di rifiuti, anche speciali.

L'intera area di via Crispi è stata, naturalmente, posta sotto sequestro.