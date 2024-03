Vigili del fuoco, il capo squadra esperto Jean Lucia va in pensione: fine del servizio anche per Argo

Va in pensione il capo squadra esperto dei vigili del fuoco Jean Lucia e assieme a lui cessa il servizio anche Argo: l'unica unità cinofila del comando provinciale dei pompieri di Agrigento. Se serviranno unità cinofile, i cani dovranno necessariamente arrivare da altri comandi dell'isola.

Ultimo giorno di lavoro, ieri, per il capo squadra esperto Jean Lucia che, a partire dal 1997, ha dimostrato costanza e determinazione nel lavoro: ha svolto varie mansioni e prestato servizio in diverse zone della Sicilia e del Piemonte. Tra le sue esperienze, le attività svolte in occasione dell'alluvione di Giampilieri nel 2009.

Negli ultimi anni della sua carriera, Jean Lucia ha introdotto, per la prima volta nella provincia di Agrigento, l'unità cinofila, diventando conduttore del fedele amico Argo, entrambi facenti parte del nucleo cinofili Regione Sicilia. In questi anni si è occupato di numerosi casi di ricerca persona. E lo ha fatto con impegno e dedizione, raggiungendo ottimi risultati.

La carriera del capo squadra esperto, ieri, si è chiusa con il tradizionale saluto dei colleghi schierati nel piazzale della caserma di Villaseta, che è sede del comando provinciale, e delle sirene dei mezzi di soccorso.