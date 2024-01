Corto circuito della cabina elettrica: fuori uso gli impianti di Prefettura e Provincia

Un corto circuito nel vano tecnico ha messo fuori uso gli impianti degli uffici centrali del palazzo della ex provincia regionale. E' nella notte di sabato sera che è divampato l'incendio: non ci sono stati danni alle persone, ma la fiammata ha temporaneamente determinato un'interruzione dell'attività amministrativa dell'ente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

I tecnici della manutenzione del Libero consorzio, assieme agli operatori dell'Enel e della Prefettura, sono al lavoro da diverse ore, per ripristinare, in giornata, la normale funzionalità degli uffici della sede centrale della ex Provincia. Il commissario straordinario ha rivolto un ringraziamento ai vigili del fuoco intervenuti durante le ore notturne del sabato per domare le fiamme.

Il forte vento delle ultime ore ha anche danneggiato le bandiere tricolori che erano state appese sul prospetto dello stabile proprio dai pompieri, in occasione della "Giornata della bandiera" celebrata nella giornata di ieri. "Il maltempo le ha danneggiate - ha spiegato il prefetto di Agrigento Filippo Romano - e ha infierito anche sulla cabina elettrica della Prefettura. Ma resisteremo!".