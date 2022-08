Tunisini sbarcano a Marina di Palma, bloccati in 5: all'appello ne mancano una decina

Non soltanto Lampedusa, ma anche Marina di Palma. Uno sbarco di tunisini si è registrato in contrada Ciotta. I poliziotti del commissariato cittadino hanno ritrovato l'imbarcazione di legno, di circa 7 metri, e hanno bloccato 5 uomini. Ma su quel natante, stando ai racconti dei connazionali, pare che fossero in 15 circa.

Quindi una decina di persone, o forse qualcuna meno, dovrebbero essere riusciti a disperdersi. Le ricerche sono naturalmente in corso e le pattuglie stanno scandagliando tutta l'area. Non dovrebbero aver percorso molta strada.

I cinque tunisini bloccati stanno per essere trasferiti alla tensostruttura di Porto Empedocle dove verranno sottoposti alle procedure di identificazione.