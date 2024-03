"Cocaina, marijuana-skunk e hashish": nell'operazione "Locu" arrestato anche un 39enne di Grotte

Avrebbe acquistato o comunque ricevuto, per metterla in commercio, diverse partite di cocaina, marijuana-skunk e hashish. E lo avrebbe fatto in concorso con Filippo Crisafulli, Francesco Maugeri, Biagio Querulo e Domenico Querulo. C'è anche un trentanovenne grottese, Salvatore Di Maggio, fra gli arrestati - dalla squadra mobile - dell'operazione "Locu" che, a Catania, ha smantellato tre piazze di spaccio del quartiere San Cristoforo, infliggendo un colpo al clan "Cappello-Bonaccorsi". Quarantuno le misure cautelari, di cui 5 ai domiciliari e tutte le altre in carcere, che sono state eseguite dalla polizia.

Fra i destinatari delle misure cautelari in carcere, siglate dal gip del tribunale di Catania, anche il trentanovenne di Grotte che è indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

Secondo l'accusa formalizzata a carico di Di Maggio - in concorso con Filippo Crisafulli, Francesco Maugeri, Biagio Querulo e Domenico Querulo (tutti finiti in carcere) - avrebbe ricevuto due distinte partite da un chilo ciascuna di cocaina, altrettante da un chilo di marijuana-skunk e una partita di un chilo e mezzo di hashish. Reato che - stando sempre all'accusa - sarebbe stato commesso a Catania, dal marzo del 2021 al giugno dello stesso anno.

