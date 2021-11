Non solo "guerra" alla guida in stato d'ebbrezza, ma anche al consumo di droga: una denuncia e una segnalazione

Non soltanto controlli per prevenire e reprimere la guida in stato d’ebbrezza, ma anche contro il possesso di droga e, naturalmente, lo spaccio di stupefacenti. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento hanno denunciato alla Procura della Repubblica un favarese ventisettenne perché trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e 2,4 grammi di hashish e hanno segnalato, alla Prefettura, un romeno ventitreenne, residente in città, perché aveva in tasca una dose di hashish. Anche questo genere di controlli – nell’ambito dei servizi alla circolazione stradale – sono stati potenziati, in vista delle ormai imminenti festività natalizie.

E’ risaputo che, tanto per i week end quanto in occasione delle festività, aumentano gli ubriachi al volante, ma anche coloro che fanno uso di stupefacenti. Così come appunto aumenta – soprattutto nei pressi dei locali della movida – lo smercio di “roba”. E’ una “battaglia” quotidiana quella dei militari dell’Arma, e di tutte le altre forze dell’ordine schierate sul territorio, che cercando di prevenire i reati, ma soprattutto di scongiurare tragedie stradali.

In una di queste ultime notti, durante i controlli, i carabinieri hanno dunque “pizzicato” il favarese che è stato deferito, alla Procura, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e il romeno che invece aveva una modica quantità di hashish: motivo per il quale, appunto, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore abituale di droga.