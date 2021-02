Immigrazione, continuano gli arrivi: quattro nuovi barchini a Lampedusa

Quattro barchini - con a bordo 13, 10, 13 e 6 tunisini - sono arrivati a Lampedusa a partire da stanotte e fino alla tarda mattinata. Delle 4 imbarcazioni solo una è stata avvistata prima di arrivare nell'isola. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove sono stati sottoposti ai tamponi rapidi e alle procedure di identificazione.

Dalla struttura di primissima accoglienza, intanto, da stamattina vanno avanti i trasferimenti. Sono 263 i migranti già imbarcati sulla nave quarantena Allegra. L'obiettivo, in giornata, è riuscire a trasferirne un'altra cinquantina, in modo

che nella struttura rimangano in circa 100.