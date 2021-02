Immigrazione, nave quarantena in arrivo: via ai trasferimenti

E' attesa domani a Lampedusa la nave quarantena partita oggi da Pozzallo, nel Ragusano, dopo lo sbarco dei migranti che hanno terminato il periodo di sorveglianza sanitaria a bordo.

Non si ferma, infatti, a macchina dei trasferimenti per alleggerire la pressione sull'hotspot della più grande delle Pelagie che nei giorni scorsi è arrivato a ospitare oltre mille persone a fronte di una capienza di 192 unità. Se le condizioni meteo lo consentiranno sulla nave quarantena saranno imbarcati i migranti attualmente ospiti della struttura di contrada Imbriacola: 396 persone.



Intanto, a breve raggiungerà il porto di Augusta, nel Siracusano, nave Splendid. Sull'imbarcazione di Gnv ci sono 815 persone, tra cui anche 65 positivi sistemati in un ponte isolato della nave.