Naro ha detto addio alla maestra morta a scuola, il sindaco: "Impossibile trovare una persona più genuina di lei"

"In una chiesa di Sant’Agostino stracolma abbiamo dato l’ultimo saluto a Giovanna Fabrica, la giovane maestra morta alcuni giorni fa in classe, mentre svolgeva quel lavoro che lei tanto amava. Impossibile trovare una persona più genuina di lei, più immediata, più sincera in un mondo in cui imperversa la cattiveria e la malvagità, lei era una mosca bianca! Si accontentava di poco, era felice per nulla, apprezzava ogni piccola cosa soprattutto la compagnia delle persone". Lo ha scritto il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.

"Uno spirito bello, cui oggi, sia a Naro che a Villa Bartolomeo, dove lavorava, anche i bambini hanno dedicato dei pensierini e dei cartelloni. Addio Giovanna, che la terra ti sia lieve" - ha concluso il primo cittadino - .