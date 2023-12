Vedono la pattuglia e provano ad allontanarsi: bloccati e perquisiti 4 ragazzini, 16enne trovato con 80 grammi di hashish

Alla vista della pattuglia della sezione Volanti hanno provato ad allontanarsi. Un comportamento che è costato caro, anzi carissimo, ad uno dei quattro ragazzi che sono stati visti, e ritenuti sospetti, in piazzale Aster a San Leone. Un sedicenne, dopo la perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di poco meno di 80 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della "roba". E' stato denunciato alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo. L'ipotesi di reato è: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Lo studente minorenne è stato portato alla caserma "Anghelone" dove sono stati convocati subito i suoi genitori.

La droga è stata sequestrata e verrà, nei prossimi giorni, sottoposta alle consuete analisi di laboratorio per stabilirne peso e qualità.