Donna trasferita con elisoccorso dall'hotspot, salgono a 182 i migranti che hanno lasciato la struttura

Nel centro di primissima accoglienza sono rimasti 401 ospiti, a fronte di una capienza massima per 250 persone

Ore 19,47. Sono 72 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che sono stati imbarcati sul traghetto della sera che fra poco partirà per Porto Empedocle dove giungerà domattina. Nella struttura di contrada Imbriacola, dalla quale stamani erano stati trasferiti in 110, adesso sono rimaste 401 persone. Una donna, a causa di un forte mal di pancia, è stata trasferita con elisoccorso del 118 all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Intanto, continua lo stop degli approdi.

Ore 8,45. Sono 110 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che verranno trasferiti in mattinata con il traghetto di linea per Porto Empedocle dove arriveranno stasera. Nella struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola resteranno così 474 persone a fronte di 250 posti disponibili. Sull'isola, da più di 36 ore, non si registrano sbarchi.

(Aggiornato alle ore 19,50)