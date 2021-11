348 migranti salvati e condotti a Porto Empedocle e tre sbarchi con 76 a Lampedusa

Gli extracomunitari giunti nella città marinara dovranno adesso essere fotosegnalati e sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e poi trasferiti sulle navi quarantena che sono già in banchina. Quaranta i minori che dovranno essere portati entro stasera in Puglia