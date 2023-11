Migranti e accoglienza: il ministro svedese Maria Malmer Stenergard a Lampedusa

Il ministro svedese Maria Malmer Stenergard e sua delegazione sono arrivati a Lampedusa per conoscere, e da vicino, il fenomeno dell'immigrazione. Ad accoglierla, in aeroporto, c'era il prefetto di Agrigento Filippo Romano.

Subito dopo l'arrivo, così come calendarizzato, ministro svedese e prefetto si sono spostati all'hotspot di contrada Imbriacola dove è in corso una visita e l'incontro con il viceprefetto Carmen Cosentino, il responsabile di Croce Rossa Italiana (attuale gestore del centro) e con il dirigente della polizia di Stato presente in hotspot, il vice questore Roberto Cilona. Ad illustrare in inglese le procedure di accoglienza è il prefetto Filippo Romano.

A ruota, il ministro svedese salirà sulla nave svedese dell’assetto navale “Frontex" ed effettuerà un sopralluogo delle principali aree marittime interessate dal fenomeno migratorio e dei luoghi maggiormente rilevanti nell’attività di soccorso in mare. Nel primo pomeriggio, alle ore 15.45 per la precisione, Maria Malmer Stenergard tornerà in aeroporto e lascerà l'isola.