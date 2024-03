Area archeologica, gli orari di visita per la giornata conclusiva del Mandorlo in fiore

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi comunica che in occasione dello spettacolo conclusivo del settantaseiesimo Mandorlo in fiore, previsto per domani, sarà possibile visitare l’area archeologica fino alle 13,30 con chiusura delle biglietterie alle 12.

A partire dalle 13.45, sempre secondo quanto fa sapere il Parco, "potranno accedere, esclusivamente per assistere allo spettacolo conclusivo, coloro che saranno in possesso del relativo biglietto".

L’accesso sarà consentito, oltre che dal tempio di Giunone e da Porta V, anche dall’ingresso antistante il tempio di Ercole.