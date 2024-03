Mancano medici in postazioni chiave: ecco la mappa dei vuoti della Regione

Mancano i medici, e questo è più che risaputo. La mappa delle carenze nella sanità pubblica - riportata sul quotidiano oggi in edicola Giornale di Sicilia - evidenzia, anche per l'Agrigentino, quali sono le scoperture in postazioni chiave. Per questa provincia, servirebbero 21 cardiologi, 26 medici di emergenza/urgenza (quelli che stanno nei pronto soccorso), 18 sanitari in Medicina interna e 14 ortopedici. Ma mancano anche - stando sempre a quanto riportato dal Giornale di Sicilia - 13 chirurghi.

Dopo aver reclutato, così è stato reso noto all'inizio dello scorso febbraio, 16 medici stranieri (provengono da Ucraina, Argentina, Cuba, Venezuela, Ecuador, Libia, Guinea), la Regione adesso inserirà - il decreto è stato firmato la scorsa settimana - altri 37 sanitari, argentini per la maggior parte.

"Questo - aveva detto, già a febbraio scorso, il presidente della Regione, Renato Schifani - è soltanto l’inizio della strategia del mio governo di ricorrere a medici dall’estero per rimediare alla mancanza di personale sanitario, garantendo così il diritto alla salute ai siciliani. Stiamo percorrendo tutte le strade possibili, utilizzando gli strumenti straordinari messi a disposizione dallo Stato per colmare, nel breve periodo, i vuoti di organico che esistono in Sicilia". E sempre lo scorso febbraio, l'Asp di Agrigento - evidenziando le difficoltà operative legate a un insufficiente numero di sanitari e l'esigenza di coprire i posti per assicurare i servizi essenziali legati ai Lea (livelli essenziali di assistenza) e sollecitando al contempo l'indizione di nuove procedure concorsuali" - ha pubblicato un bando, per titoli ed esami, per oltre 170 posti.