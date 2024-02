Mancano medici, l'Asp corre ai ripari: pubblicato bando per oltre 170 posti

Corridoi degli ospedali sempre più vuoti, l'Asp pubblica un bando per titoli ed esami per oltre 170 posti.

L'atto è stato diffuso questa mattina attraverso l'albo pretorio dell'azienda. A confermare quanto tutti ormai sanno purtroppo da tempo e a spingere a questa ennesima ricerca di personale sono le note dei responsabili delle strutture interessate da queste attività di ricerca del personale, con le quali hanno "evidenziato le difficoltà operative legate ad un insufficiente numero di sanitari e l'esigenza di coprire i posti per assicurare i servizi essenziali legati ai lea (livelli esseziali di assistenza ndr) sollecitando al contempo l'indizione di nuove procedure concorsuali".

L'azienda, quindi, "ritenuto di assicurare i necessari servizi sanitari", ha pubblicato questo avviso pubblico per titoli ed esami a cui si potrà partecipare entro un mese dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del bando.

In particolare, per l'area medica, si cercano 4 nefrologi, 30 psichiatri, 7 esperti in malattie infettive; per l'area chirurgia e delle specialità chirurgiche si cercano 9 urologi; per l'area della medicina diagnostica e dei servizi si cercano 11 medici per Anestesia e Rianimazione e 14 per Medicina trasfusionale. Per quanto riguarda infine l'area della Sanità pubblica, sono 22 i posti per la disciplina "Igiene epidemiologia e sanità pubblica" e ben 74 i posti per "Organizazione dei servizi sanitari di base"