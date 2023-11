"Maltratta la moglie e minaccia i poliziotti al loro arrivo": denunciato

Minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. E' per queste ipotesi di reato che un canicattinese è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai poliziotti del commissariato cittadino.

Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione del centro di Canicattì dove l'uomo si sarebbe scagliato, maltrattandola, contro la moglie. Anziché calmarsi, il canicattinese ha - stando all'accusa formalizzata a suo carico - oltraggiato e minacciato, anche pesantemente, i poliziotti. Gli agenti hanno prima, naturalmente, assistito e accompagnato la donna al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" dove i medici le hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in circa otto giorni, e poi hanno deferito l'uomo per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Scontato, essendo un'ipotesi di reato la cui procedibilità è d'ufficio, che i poliziotti procederanno anche per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, per intanto, è stato infatti allontanato.