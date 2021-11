L'inchiesta antimafia "Xydi", le nuove dichiarazioni dell'avvocato Porcello: "Mai fatto parte di Cosa Nostra"

"Non ho mai fatto parte di Cosa Nostra, mi sono limitata a dare un contributo indiretto a Cosa Nostra e ammetto di avere, su richiesta di Buggea, procurato degli incontri con soggetti che non sapevo essere mafiosi". Lo ha detto, davanti al pm della Dda di Palermo Claudio Camilleri, lo scorso 22 ottobre, l'avvocato Angela Porcello che lo scorso febbraio è finita in cella nell'ambito dell'inchiesta antimafia "Xydi" che ha portato in carcere, complessivamente, una ventina di persone. Porcello, nel nuovo interrogatorio, respinge le accuse mosse dalla Dda e rilancia affermando di conoscere i nomi di 25-28 persone mafiose di cui l'autorità giudiziaria non sa nulla.

"... Oggi sono in grado di dirvi - ha spiegato - che c'era uno spicchio nuovo di Cosa Nostra, che erano soggetti al di fuori del mio studio, che non avevano messo piede al mio studio, che non c'entravano con il mio studio. Saranno una trentina, saranno 25, saranno 28 ... che l'autorità giudiziaria non conosce perché non sono mai stati raggiunti da provvedimenti giudiziari e che non sono questi soggetti di cui stiamo parlando oggi. Neanche partecipavo agli incontri che avvenivano in campagna. Buggea, per conto suo, si concordava tutti gli appuntamenti al di fuori del mio studio, in campagna, che avvenivano con altri soggetti che non fanno parte di questo procedimento e che io sono disposta a dirvi, ma ripeto, non credo sia opportuno in questa sede".