Furti alle ville di San Leone, vittima in aula: "Ecco come sono stato derubato"

"Sono rientrato in casa e mi sono accorto che erano entrati i ladri e avevano rubato diversi preziosi e un televisore di 32 pollici". Calogero Tedesco, una delle tante vittime della banda di ladri che, nel 2010, razziò numerose case nei dintorni di San Leone, racconta in aula il furto di cui è stato vittima.

"Ho chiamato i carabinieri e ho denunciato l’episodio. Dopo alcune settimane sono stato contattato perchè parte della refurtiva era stata trovata. Il processo, in corso davanti al giudice Andrea Terranova, è quello a carico di Giuseppe Infantino, 38 anni e Natale Bianchi, 42 anni, entrambi in carcere dal 26 giugno del 2012, giorno in cui è scattata l'operazione "Nuova cupola" nella quale, in seguito hanno riportato una condanna per associazione mafiosa ed estorsione.

Il dibattimento, con l'audizione di Tedesco, è arrivato al giro di boa: il 23 ottobre si torna in aula per l'eventuale audizione degli imputati. L’accusa, per tutti, è di ricettazione. La vicenda è molto vecchia e risale a quasi dieci anni fa, con esattezza al 18 gennaio del 2010.

I carabinieri, nell’ambito di un’indagine su una serie di furti in abitazioni, perquisirono le case degli Infantino e di Bianchi, fino a quel momento coinvolti in vicende giudiziarie di criminalità spicciola, e trovarono una serie di oggetti di provenienza furtiva: bigiotteria, oggetti in oro, altri gioielli, orologi, televisori, riproduttori audio, cellulari, monete russe e una fotocamera digitale.

Gli imputati (difesi dagli avvocati Davide Casà, Carmelita Danile, Antonino Gaziano e Vincenza Gaziano) sono stati individuati dopo una perquisizione nelle loro abitazioni in cui i carabinieri, come spiegato in aula da un investigatore, andarono dritti dopo che furono imbeccati da una "fonte confidenziale".