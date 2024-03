L'inchiesta sul mandamento mafioso del Riberese: indagato il sindaco di Villafranca Sicula

I carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento hanno notificato un'informazione di garanzia per il sindaco di Villafranca Sicula, Gaetano Bruccoleri, per l'ipotesi di reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Bruccoleri, farmacista, è stato eletto nel giugno del 2022 dopo un inedito ballottaggio dovuto a un pareggio dopo il primo turno. Le accuse a suo carico scaturiscono dall'inchiesta che, lo scorso 8 marzo, ha fatto scattare 7 ordinanze di custodia cautelari.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, è quella che ha fatto luce sul mandamento mafioso di Lucca Sicula e Ribera e sulle famiglie di Burgio e Villafranca Sicula.

Le ultime elezioni comunali sono state al centro di un apposito segmento investigativo che avrebbe accertato un accordo fra le cosche e Bruccoleri finalizzato a una raccolta di voti.

Un'ipotesi investigativa, tuttavia, che non ha trovato pieno riscontro nelle parole del gip di Palermo che ritiene la circostanza non provata.

