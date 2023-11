"Ha messo a disposizione di Cosa nostra le sue agenzie di scommesse": imprenditore resta in carcere

Ordinanza cautelare in carcere confermata: i giudici del tribunale del riesame di Palermo, al quale si sono rivolti i legali Salvatore Pennica e Daniele Ripamonti, hanno rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento restrittivo a carico dell'imprenditore licatese Vincenzo Corvitto, 50 anni, personaggio principale dell'operazione "Breaking Bet", che avrebbe disarticolato un giro di scommesse on line illegali oltre che di estorsioni mafiose.

Corvitto è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa: la Dda, in particolare, gli contesta di avere messo a disposizione di Cosa nostra i posti di lavoro delle sue aziende per avere, in cambio, il sostegno necessario per estendere le sue attività fino a operare in regime di monopolio. In questo modo, sostiene l'accusa, avrebbe contribuito al rafforzamento delle cosche dell'Agrigentino e del Trapanese, territori dove operava.

L'inchiesta a carico dell'imprenditore, già scagionato in passato dall'accusa di avere gestito un giro di scommesse illegali, per il momento regge.

L'operazione, con sei arresti e altre quattro misure cautelari interdittive, è scattata l'8 novembre ed è stata eseguita dalla Dia.