"Luoghi del cuore Fai": in 11mila hanno scelto la Scala dei Turchi

Più di undicimila e duecento persone hanno scelto la Scala dei Turchi di Realmonte come proprio "Luogo del Cuore". La scogliera di marna bianca, da ormai da tempo sotto sequestro in seguito alle note vicende che hanno riguardato la proprietà effettiva del bene, si è infatti piazzata al 25esimo posto nell'annuale classifica redatta dal Fai, il Fondo per l'ambiente italiano.

Un censimento che raccoglie le segnalazioni dei cittadini su quei beni, più o meno noti, che secondo le persone sono meritevoli di tutela e valorizzazione. Quella del 2020 è stata un'edizione particolare, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia e più di 2milioni e mezzo di voti espressi.

La Scala dei Turchi, con i suoi 11.218 voti è il sesto bene più votato nell'isola e il 25esimo su scala nazionale. Tra gli altri beni dell'Agrigentino troviamo il Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina (3.741 voti); l'Officina di tradizioni popolari (3.357 voti); contrada Maddalusa (3.102 voti); la Biblioteca Lucchesiana (2488 voti) e l'Eremo di Santa Rosalia (2.299 voti).