Il tecnico dopo mesi d'attesa è arrivato: torna in funzione il Postamat di Linosa

Il tecnico, dopo mesi e mesi d'attesa, è arrivato. Il Pos delle Poste di Linosa è stato riparato e non ci saranno più disagi per turisti ed isolani. A sollevare il "caso" era stata, nei giorni scorsi, AgrigentoNotizie.

Il Pos delle Poste risultava essere fuori funzione dallo scorso maggio e i turisti che avevano scelto Linosa, per trascorrere una piacevole vacanza estiva, erano stati costretti a spostarsi a Lampedusa per effettuare i prelievi di denaro. Molti se l'erano cavata, evitando di fatto la trasferta sulla più grande delle isola Pelagie solo per prelevare soldi, pagando con bancomat e carte di credito. Ma in tanti, appunto, erano stati costretti allo spostamento.

Dopo che AgrigentoNotizie ha sollevato il "caso" sono intervenuti il deputato regionale, che è agrigentino, Michele Sodano e il sindaco delle Pelagie Totò Martello.

Il tecnico è appunto arrivato e il Postamat è tornato, finalmente, in funzione.