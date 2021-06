Scoppia l'incendio in una stalla e muore un maialino: inutile il soccorso dei pompieri

I vigili del fuoco hanno provato a fare di tutto per circoscrivere le fiamme e per portare in salvo l'animale

Divampa un incendio – causato dal cortocircuito di un contatore elettrico – e muore, all’interno della stalla, un maialino. E’ accaduto nelle campagne di Licata dove, per cercare di salvare l’animale, sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri hanno provato a fare di tutto per circoscrivere le fiamme sviluppatesi appunto nella stalla e per portare in salvo il maialino, ma per l’animale c’è stato, purtroppo, ben poco da fare. Non è riuscito neanche da solo a guadagnare l’uscita ed è morto all’interno della stalla.

Solo quando i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme, è stato dato il via ai rilievi per stabilire che cosa avesse innescato la scintilla iniziale. Nessun dubbio, non questa volta, sul fatto che l’incendio ha avuto origine dal cortocircuito di un contatore elettrico. S’è trattato dunque di un rogo dalla matrice accidentale.

Sul posto, accertato appunto che l’origine dell’incendio era accidentale, non si sono recati né carabinieri e nemmeno polizia. Non è chiaro – non risultava esserlo ieri – se la stalla sia o meno ancora agibile o se, invece, i vigili del fuoco possano averne dichiarato – anche in via precauzionale - la sua inutilizzabilità.