Lenzuola bianche ai balconi e lutto cittadino: Siculiana dice addio a Davide

Lenzuola bianche sui balconi di tutto il centro di Siculiana, come segno di partecipazione al dolore della famiglia e come simbolo di un grande abbraccio da parte dell'intera comunità. Giornata di lutto cittadino - accompagnato da lenzuola bianche d'addio - a Siculiana che è ancora sgomenta e stordita per la tragedia che è capitata al carabiniere venticinquenne Davide Ciulla. I funerali si terranno oggi, alle ore 15, al santuario del Santissimo Crocifisso.

Il giovane era in sella alla sua motocicletta Ducati e si stava dirigendo verso Ribera dove, alla tenenza, prestava servizio. Lungo la statale 115, all'altezza di Cattolica Eraclea, l'incidente con una Fiat Punto,con a bordo zio e nipote anche loro di Siculiana.

Il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, così come deciso nelle ore successive alla tragedia, ha firmato l'ordinanza di lutto cittadino e ha chiesto anche di "accompagnare l'ultimo viaggio di Davide con le lenzuola bianche sui balconi".