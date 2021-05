L'incidente che ha ucciso il carabiniere, il pm ha dissequestrato la salma

Il pm Gloria Andreoli, titolare del fascicolo d'inchiesta aperto sull'incidente mortale di sabato lungo la statale 115 in territorio di Cattolica Eraclea, ha dissequestrato ieri sera la salma del carabiniere venticinquenne Davide Ciulla. Salma che è stata restituita al dolore e alla disperazione dei familiari. Verosimilmente nella giornata di oggi si terrà il funerale del giovane carabiniere che era in sella alla sua motocicletta Ducati e si stava dirigendo verso Ribera dove, alla tenenza, prestava servizio.

La motocicletta, per cause ancora non chiare e sulle quali sta indagando la polizia Stradale, si è scontrata con una Fiat Punto, con zio e nipote a bordo. Anche l'utilitaria viaggiava verso Ribera. A Siculiana, il giorno dei funerali, sarà lutto cittadino. Lo ha stabilito, poche ore dopo la tragedia, interpretando i sentimenti dei concittadini, il sindaco Peppe Zambito.

Il pm non ha disposto - sulla salma del venticinquenne - nessun esame autoptico.