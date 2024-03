Scappa all'alt della polizia e dall'auto lancia una busta con 20 dosi di cocaina: arrestato 30enne

Non si è fermato all'Alt imposto dai poliziotti del commissariato. Inserito e bloccato dagli agenti è stato trovato in possesso di circa 20 dosi di cocaina, per oltre 8 grammi, "Roba" di cui aveva provato a liberarsi lanciando un involucro dall'abitacolo dell'autovettura che stava guidando. È un trentenne il bracciante agricolo canicattinese che è stato arrestato, in flagranza di reato, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È accaduto ieri, fra le vie del centro di Canicattì dove la "guerra" allo spaccio e consumo di droghe non ha alcuna sosta.

L'inseguimento da parte della pattuglia del commissariato di Canicattì e l'arresto non è, naturalmente, passato inosservato ieri fra quanti si trovavano lungo le vie del centro cittadino. E in tanti, appunto, si sono chiesti cosa stesse accadendo.

I poliziotti, dopo che il trentenne non si è fermato all'Alt, lo hanno inseguito e dopo qualche minuto sono riusciti ad acciuffarlo. L'occhio lungo dei poliziotti si è, naturalmente, accorto che quell'automobilista aveva lanciato qualcosa fuori dal finestrino della macchina. "Qualcosa" che è stato recuperato, accertando che in quella busta c'erano ben 20 dosi di cocaina.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il trentenne bracciante agricolo di Canicattì è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

I controlli, per prevenire e reprimere lo smercio di stupefacenti, andranno naturalmente avanti anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Perché se è vero che vengono intensificati in occasione dei weekend, è anche vero che non si fermano neanche durante gli ordinari giorni lavorativi.