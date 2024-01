Emergenza migranti e 45milioni di euro per le Pelagie, Mannino incontra Urso per definire come verranno spesi i soldi

E' in corso di definizione il piano di interventi da 45milioni di euro, concessi dal Governo Meloni all'isola di Lampedusa che ha subito, e subisce ancora, il "peso" dell'immigrazione clandestina. Stamani il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ha incontrato a Roma il ministro alle imprese e al made in Italy Adolfo Urso. "Contiamo di definire tutto entro la fine del mese, al massimo nei primissimi giorni di febbraio - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, Mannino - . Seguirà poi il decreto del presidente del consiglio dei ministri sulle opere da andare a realizzare". A fine mese, verosimilmente, ci sarà una ulteriore riunione con il ministro Raffaele Fitto e, forse anche, con il premier Giorgia Meloni. Poi si darà il via al piano degli interventi per i quali i 45milioni di euro sono stati stanziati dal decreto Sud, ma adesso, appunto, c'è da definire e dettagliare tutto quello che c'è da realizzare.

Il piano degli investimenti nel dettaglio

Con 25 milioni di euro verranno rifatte le reti idriche e fognarie e le strade, la realizzazione di un deposito di carburante sia per evitare di restare a secco, sia per cercare di calmierare, con la concorrenza, i prezzi alla pompa. Previsto anche un parcheggio nel centro abitato e opere di efficientamento energetico della scuola materna. Rifacimento delle strade, completamento del depuratore e realizzazione del centro raccolta rifiuti invece per Linosa. Queste le opere annunciate, al momento dello stanziamento dei 45milioni di euro, dallo stesso primo cittadino Filippo Mannino. Progettazione e gare verranno fatte da un'agenzia statale, da Ivitalia. A chiederlo è stato proprio il sindaco delle Pelagie perché consapevole che "come Comune non abbiamo né le risorse umane, né quelle professionali per farlo. Ricordo - aveva spiegato Mannino, nei mesi scorsi, - che quasi la metà dei 26 milioni di euro dati da Berlusconi sono tornati indietro perché rimasti inutilizzati. E questo è quello che voglio evitare".

"Soldi concessi perché abbiamo il problema dell'immigrazione"

"Questi 45milioni di euro ce li hanno dati perché abbiamo un problema che è quello dell'immigrazione. I fondi ci arrivano a titolo di compensazione per quello che abbiamo subito" - ha sottolineato Mannino - .