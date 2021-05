Notte di sbarchi a Lampedusa: con 4 "carrette" arrivano 532 migranti

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, con 4 diverse imbarcazioni, sono arrivati in 532. A soccorrere le "carrette del mare" - fra 12 miglia ed un miglio dalla costa di Lampedusa - sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Tutti i migranti, dopo un primo controllo sanitario fatto direttamente sul molo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 572 persone.

Fra le imbarcazioni soccorse - a circa 12 miglia dall'isola - una, di 15 metri, aveva a bordo ben 297 subsahariani, fra cui anche due donne e due minori. Il natante di 15 metri è stato scortato fino a molo Favarolo dalle motovedette Cp 282 e Cp 306 della Guardia costiera assieme al pattugliatore Pv4 delle Fiamme gialle. Prima, a 5 miglia dall'isola, era stata intercettata una "carretta" di 10 metri con a bordo 56 persone, di cui 27 donne e 4 minori, mentre a 12 miglia era stato bloccato un altro natante con a bordo 85 subsahariani. Infine, poco dopo le 8, sono arrivati - dopo che erano stati intercettati ad un miglio dalla costa - altri 94 migranti di diverse nazionalità, fra cui due donne e un minore. Tutti i natanti sono stati posti sotto sequestro.

Intanto, la Ocean Viking, la nave della Ong europea Sos Mediterranee, sta navigando verso Augusta, dopo aver ricevuto l'ordine dalle autorità competenti di far sbarcare le 236 persone salvate da due gommoni in difficoltà martedì 27 scorso. I soccorritori, pur esprimendo sollievo per la soluzione della vicenda, si dicono tuttavia amareggiati e addolorati per l'ennesima tragedia di cui sono stati testimoni nell'ultima settimana. Un naufragio senza superstiti, un salvataggio simultaneo di due gommoni sovraccarichi, diverse intercettazioni della guardia costiera libica. Molti dei sopravvissuti a bordo della Ocean Viking hanno raccontato le violenze che hanno subito in Libia per mano dei trafficanti. Vedendo la fragilità dei gommoni in cui avrebbero dovuto imbarcarsi e le onde alte di quella notte, molti di loro hanno avuto paura ma sono stati picchiati e costretti a salire a bordo. Tra di loro anche quattro fratelli e sorelle, bambini di 10, 11, 12 e 17 anni, che viaggiavano da soli sono stati percossi dai trafficanti.