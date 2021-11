Non si presenta in servizio e lo scooter viene ritrovato a Ponente: scompare un poliziotto 31enne a Lampedusa, avviate le ricerche

Un poliziotto, un assistente scelto aggregato della Scientifica, è scomparso a Lampedusa. Si tratta di un uomo di 31 anni che non si è presentato in servizio e che, a partire dalle ore 18,30, ha anche - stando a quanto trapela - il telefono cellulare irraggiungibile. Qualcuno ha ritrovato in località Ponente, abbandonato, lo scooter utlizzato dall'assistente scelto. Preoccupandosi, ha subito allertato i vigili del fuoco del distaccamento terrestre. A Ponente si sono subito precipitati non soltanto i pompieri, ma anche la Guardia di finanza e i carabinieri.

I pompieri hanno chiesto l'intervento del personale specializzato Tas e delle unità cinofile. Alle 21,50 circa si sono messi in azione sia il Tas 1 che il Tas 2. Si tratta del servizio di Topografia applicata al soccorso che supporta i vigili del fuoco con l'impiego di un'informazione geografica avanzata riferita allo scenario emergenziale (che in questo caso è quello di località Ponente a Lampedusa). Le operazioni di ricerca vengono coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento terrestre di Lampedusa che si stanno muovendo rapidamente, nonostante il buio della notte e l'area decisamente impervia, in tutta la località di Ponente e che stanno allargando a macchia d'olio le ricerche.

Per domattina è previsto l'arrivo sull'isola delle unità cinofile dei vigili del fuoco a Lampedusa.

E' un mistero quello che sia accaduto all'assistente scelto trentunenne che è originario di Napoli e che era in servizio all'hotspot di contrada Imbriacola da appena una settimana. E sull'isola - non solo fra i colleghi - cresce, inevitabilmente la preoccupazioni per le sorti del giovane.