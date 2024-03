Migranti: in 11 arrivano direttamente sulla terraferma: 202 in partenza per Porto Empedocle

Tredici siriani e sudanesi, fra cui due donne (una delle quali anziana), sono sbarcati in zona camping La Roccia nei pressi della strada di Ponente. Ad accorgersi di loro, bloccandoli, sono state le forze dell'ordine presenti sull'isola di Lampedusa. Dopo giorni di mare agitato, questo è stato il primo approdo. A dire dei migranti, l'imbarcazione che hanno utilizzato per la traversata è salpata da Zuara in Libia.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove le presenze sono salite a 395. Per questa sera, secondo quanto disposto dalla prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, 202 persone verranno imbarcate sul traghetto di linea, il Paolo Veronese, che all'alba di domani giungerà a Porto Empedocle.

Nel pomeriggio, in seguito ad un improvviso malore, uno degli ospiti della struttura di primissima accoglienza è stato trasferito con elisoccorso del 118 all'ospedale di Palermo.