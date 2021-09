Nessuno stop agli sbarchi: salgono a 9 gli approdi con 380 persone nel giro di poche ore

Ore 20,30. Due barchini, con complessivi 75 tunisini, sono giunti a Lampedusa. Salgono a 9 gli sbarchi registratisi oggi con un totale di 380 persone. Le ultime due imbarcazioni, soccorse dalla Guardia costiera e dalle Fiamme gialle, avevano a bordo rispettivamente 60 e 15 persone, fra questi ultimi anche 4 minori e 2 donne. Anche loro, dopo un primo triage al molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Ore 19,35. E' iniziato l'imbarco dei migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulla nave quarantena Aurelia che ha circa 200 posti disponibili. Si andrà avanti con il trasferimenti anche domani e quando la "Aurelia" non avrà più posti a disposizione si passerà all'imbarco dei migranti sulla nave quarantena Azzurra che sta facendo rotta verso Lampedusa dove giungerà domani. A pianificare i nuovi, immediati, trasferimenti dei migranti dall'hotspot alle navi quarantena è stata la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale. Per domattina è, inoltre, previsto il trasferimento di circa 100 migranti, minori per la maggior parte, con il traghetto di linea Sansovino che farà rotta verso Porto Empedocle. Con questo nuovo tour de force si mira a svuotare la struttura di primissima accoglienza che, al momento, ospita 492 persone a fronte di 250 posti disponibili.

Ore 18. Cinque imbarcazioni con 211 migranti sono state soccorse, dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme Gialle. Salgono a 7, con un totale di 305 persone, gli sbarchi registratisi nel giro di poche ore a Lampedusa. Nelle prime due delle 5 nuove imbarcazioni soccorse a 7 miglia c'erano 35 tunisini, tra cui 2 donne e 2 minori, e 74, tra cui 6 donne e 4 minori. A ruota, sono arrivati altri 11 migranti, fra cui 2 donne, 69 tunisini fra cui 8 donne e 4 minori e altri 22, tra cui 3 donne e un minore. I 5 gruppi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 492 persone.

Ore 14,30. Sono 94 i migranti che, con due diverse imbarcazioni, sono giunti a Lampedusa. Nel primo barchino, c'erano 21 tunisini fra cui 6 donne e 5 bambini. Ad intercettarlo, a 5,5 miglia dalla costa, è stata una motovedetta della Guardia di finanza. Poco dopo, altri 73 tunisini, fra cui 7 donne e 9 minori, sono stati condotti a molo Favarolo. Tutti sono stati portati all'hotspot dove, al momento, ci sono circa 280 persone.

(Aggiornato alle ore 20,33)