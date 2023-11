Soccorsi due barchini con 89 migranti, in 180 all'hotspot di Lampedusa

Sono 89 i migranti giunti, dopo che i due barchini con i quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla guardia costiera, a Lampedusa. Sul primo natante c'erano 45 persone originarie di Ghana, Costa d'Avorio, Mali, Guinea e Burkina Faso; sul secondo erano invece in 44 originari di Nigeria, Sudan, Togo, Ghana e Costa d'Avorio. Entrambi i barchini, a detta degli sbarcati, sono salpati da Sfax in Tunisia. Per la traversata il primo gruppo ha pagato mille euro a testa, il secondo 700 euro.

All'hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati portati anche gli 89, all'alba c'erano 180 ospiti: tutti in serata, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, verranno trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle.