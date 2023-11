E' rimasto vuoto poche ore appena l'hotspot di Lampedusa: sbarcati 43 migranti

Ore 20,10. Quarantatré migranti, originari di Togo, Mali, Gambia e Camerun, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il barchino di 8 metri, salpato da Sfax in Tunisia, è stato soccorso da una motovedetta della Guardia costiera. Il gruppo, che ha dichiarato d'aver pagato 450 euro a testa per la traversata, è stato trasbordato e il natante lasciato alla deriva. Tutti sono stati portati all'hotspot dove, dalla mattinata, c'era solo un ospite. Nelle ultime settimane, la maggior parte dei migranti che è giunta sulla maggiore delle isole Pelagie è partita dalla Libia.

Ore 7,30. Verranno trasferiti tutti, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, gli 83 migranti, fra cui 19 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ieri, con volo Oim per Roma, erano stati spostati altri 180 migranti. In tarda mattinata, se non vi saranno nuovi sbarchi, la struttura di primissima accoglienza di Lampedusa resterà vuota.