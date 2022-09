Hotspot di nuovo in ginocchio dopo 4 grossi sbarchi: trasferimento con il pattugliatore Dattilo

Ore 21. Maxi sbarco a Lampedusa dove è appena arrivato un peschereccio di circa 12 metri con 350 migranti a bordo. L'imbarcazione è riuscita ad ormeggiare al molo commerciale e i migranti, sono quasi tutti giovani, vengono adesso aiutati a sbarcare dalle forze dell'ordine. Prima di loro, dopo un soccorso da parte delle motovedette, erano giunti in 117. Con due approdi si è arrivati dunque al numero di persone che, quasi sistematicamente, ogni giorno, approda a Lampedusa.

Ore 19:50. Sono 117 i sudanesi, egiziani, pakistani e bengalesi che sono appena sbarcati - ed è il primo approdo della giornata - a Lampedusa. Erano su un'imbarcazione in legno di 12 metri che è stata soccorsa ad 8 miglia dalla costa dalle motovedette V1300 e V129 della Guardia di finanza. Nel gruppo, anche due donne e un minore.

Tutti sono stati portati all'hotspot dove si è arrivati a 1.248 ospiti. E' in corso, intanto, a piccoli gruppi, il trasferimento di migranti dall'hotspot al porto dove sulla nave Dattilo verranno imbarcate complessivamente 600 persone. Il pattugliatore poi salperà per Porto Empedocle.

Ore 13:40. Sono 40 i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea Veronese che da Lampedusa giungerà in serata a Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, che opera d'intesa con il Viminale, per oggi è previsto il trasferimento di 600 ospiti dell'hotspot sul pattugliatore Dattilo che giungerà a Porto Empedocle. Attualmente nella struttura d'accoglienza sono presenti 1.131 persone.

Ieri, sull'isola, si sono registrati complessivamente 6 sbarchi con 537 persone. Tre gli approdi importanti per numeri: uno da 305, un altro da 117 (sedicenti bengalesi, pakistani, siriani ed egiziani) e l'ultimo, avvenuto direttamente a Cala Madonna, di 76 (fra cui 23 donne e 15 minori) scappati da Costa d'Avorio, Guinea e Gambia.

(Aggiornato alle 21:00)