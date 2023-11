Dopo altri 21 sbarchi in 24 ore, 1.344 migranti all'hotspot di Lampedusa

Sono 1.344, fra cui 101 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 21 sbarchi con un totale di 1.133 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, in mattinata verranno trasferiti 270 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle; 180 nel pomeriggio con volo Oim per Bologna e altri 400 lasceranno l'isola, in serata, con la motonave per Porto Empedocle.