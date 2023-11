Migranti: 400 pronti a lasciare Lampedusa con aereo e traghetto

Circa 400, dei 573 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, verranno trasferiti nella giornata di oggi. Con volo aereo Oim, nel pomeriggio, 180 verranno spostati in Lombardia. In serata, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, verranno invece trasferiti altri 220. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 3 sbarchi con un totale di 370 persone.