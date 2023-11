Migranti: 583 sbarcati in 24 ore, due sono caduti in mare e sono dispersi

Ore 9,35. Le motovedette della guardia di finanza e dell'assetto svedese Frontex hanno scortato, fino a molo Favarolo di Lampedusa, un barchino di ferro di 8 metri con a bordo 42 migranti originari di Camerun, Burkina Faso, Gambia, Guinea e Senegal. Il gruppo ha riferito di essere salpato da Sfax, in Tunisia, all'alba di giovedì. La carretta è stata sequestrata dai militari delle Fiamme gialle. I migranti, dopo un primo triage sanitario effettuato direttamente sul molo, sono in corso di trasferimento verso l'hotspot di contrada Imbriacola.

Due migranti sono caduti in acqua e sono dispersi. A raccontarlo ai militari della motovedetta Cp281 della guardia costiera che hanno soccorso un barchino di 6 metri, sono stati i 67 somali, gambiani e ivoriani che erano a bordo del natante e che hanno iniziato il viaggio da Sfax in Tunisia, pagando 1500 dinari tunisini a testa. Il gruppo è sbarcato ieri sera a Lampedusa dove nell'arco di 24 ore ci sono stati 12 approdi con un totale di 583 persone. Dopo mezzanotte, un nuovo sbarco con 48 etiopi e sudanesi che sono stati trasbordati dall'imbarcazione di 7 metri, lasciata alla deriva, dai militari della motovedetta V1102 della guardia di finanza.

"Due giovani sono caduti in mare": soltanto alcuni dei 67 somali, gambiani e ivoriani, soccorsi ieri sera dalla motovedetta Cp281 della guardia costiera e sbarcati a Lampedusa, ripetono, senza saper però specificare dove e quando, questa frase. Altri, non si sono accorti di nulla. Ed altri ancora sostengono che non è vero, che non c'è stata alcuna disgrazia. Sono contrastanti, confusi e non congruenti i racconti che continuano ad essere acquisiti dai poliziotti in servizio all'hotspot di contrada Imbriacola che proseguono nell'audizione dei 67 partiti da Sfax, in Tunisia. Le dichiarazioni sui dispersi, al momento, non vengono ritenute credibili, ma a prescindere la guardia costiera ha avviato perlustrazioni e ricerche che, al momento, non hanno avuto alcun riscontro.

Sono 362, fra cui 79 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove, ieri sera, erano state trasferite 266 persone giunte all'alba a Porto Empedocle. Per questa sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è stato disposto lo spostamento di tutti gli ospiti della struttura di contrada Imbriacola, sempre con traghetto di linea per Porto Empedocle, e se non vi saranno, nel corso della giornata, nuovi ed ulteriori sbarchi il centro verrà svuotato. Nonostante la ripresa di traversate e soccorsi e ieri il numero degli sbarcati è stato importante: ben 583 persone, le rapide pre-identificazioni fatte dalla polizia e gli organizzati trasferimenti voluti dall'ufficio territoriale del governo, l'hotspot di Lampedusa non si è ingolfato.

Di nuovo operativo il "fronte" tunisino

Sono partiti tutti da Sfax e uno da Madia, in Tunisia, gli ultimi barchini soccorsi al largo di Lampedusa dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. E a bordo dei piccoli natanti, 6 metri in media,c'erano da 41 a 67 migranti. Soltanto uno, ed era una barca di legno di 8 metri, con 54 afghani, bengalesi, egiziani, pakistani e sudanesi, è salpato, a detta degli sbarcati, da Zuara in Libia. Dopo settimane di stop dei viaggi cominciati dalla Tunisia, nelle ultime ore il "fronte" è tornato attivo. Ad essere imbarcati sono per la maggior parte gambiani, guineani, ivoriani, senegalesi e malesi che pagano da 1.200 a 4mila dinari tunisini.