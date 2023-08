Sbarcano a Lampedusa nonostante respingimento ed espulsione: 10 arresti, anche in esecuzione di mandato europeo

Dieci tunisini sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento. Sei sono stati bloccati a Lampedusa dove sono sbarcati nonostante il decreto di espulsione a loro carico. Su disposizione del sostituto procuratore di Agrigento sono stati posti agli arresti domiciliari all'hotspot. Tre sono stati arrestati invece ad Agrigento dove i poliziotti hanno accertato che sono tornati, dopo lo sbarco a Lampedusa, nonostante il decreto di respingimento. In questo caso, il pm di turno ha disposto l'immediata liberazione degli arrestati, concedendo il nulla osta all'espulsione. Sempre ad Agrigento, i poliziotti della Mobile hanno bloccato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania nel 2021, un trentunenne tunisino, indagato per reati di stupefacenti. L'uomo è stato portato al carcere della città dei Templi.