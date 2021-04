Insegne pubblicitarie e box su suolo pubblico: dilaga l'abusivismo, ecco i nuovi casi scoperti

Non soltanto i magazzini trasformati in un carrozzeria senza alcuna autorizzazione o concessione edilizia. L'abusivismo - anche a Porto Empedocle - ha molte, anzi tantissime, "facce". E a metterle in luce c'è anche la polizia municipale che, seppur con un organico ridotto praticamente all'osso, continua a fare controlli su controlli. Se lo scorso mese il report è stato negativo, non lo è stato invece quello di febbraio quando, in varie vie del centro urbano della città, sono stati scovati più cartelli e impianti pubblicitari - di sei metri per tre per la maggior parte - senza alcuna autorizzazione alla collocazione.

In via Cristoforo Colombo, sempre la polizia municipale - che è coordinata dal comandante Calogero Putrone - ha appurato, inoltre, un caso di occupazione abusiva di suolo comunale: qualcuno - che è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento - aveva collocato un box in lamiera con gradini di accesso in laterizi.

Per quanto riguarda gli impianti di pubblicità collocati abusivamente, o in maniera irregolare, il lavoro della polizia municipale di Porto Empedocle non è stato affatto semplice. Il censimento è stato però realizzato a tappeto e sono state ben 6 le sanzioni - da 431 euro ciascuna - elevate sia per violazioni in materia di pubblicità che per mancato rispetto del codice della strada. Un'attività che coinvolto anche l'ufficio Tributi del Municipio consentendogli di fatto di recuperare i canoni non pagati. Ma il lavoro dei vigili urbani di Porto Empedocle, coinvolgendo l'ufficio Affissioni, è arrivato anche all'oscuramento di tutti quei cartelloni abusivi. Ed è da settimane ormai che il risultato è sotto gli occhi di tutti.