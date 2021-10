L'incidente in via Dei Fiumi: il 25enne alla guida del suv è risultato ubriaco, denunciato

/ Via dei Fiumi

Era ubriaco – così è risultato dagli esami del sangue fatti eseguire, all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dai carabinieri – il venticinquenne che, nella notte fra mercoledì e giovedì, è stato protagonista di un incidente stradale lungo via Dei Fiumi, fra Cannatello e il Villaggio Mosè. Il giovane ha perso il controllo dell’auto, un suv Volkswagen Tiguan, che s’è schiantata contro un muro dopo aver sbandato. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento, acquisiti gli esiti degli esami del sangue, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica il venticinquenne agente di commercio. Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza.

Incidente in via Dei Fiumi: 25enne perde il controllo del suv e finisce contro un muro

Come da routine, quando si registra un incidente stradale, i carabinieri hanno richiesto – ai sanitari del "San Giovanni di Dio" - l’esame del sangue per verificare se avesse bevuto alcolici o assunto sostanze stupefacenti prima di mettersi a guidare. E sono stati proprio gli esiti delle analisi che hanno fatto – stando all’accusa, naturalmente – chiarezza sullo stato del venticinquenne e su quella che sembrerebbe essere la causa della perdita del controllo del suv che si è, appunto, schiantato al muro dopo aver sbandato.