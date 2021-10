Incidente in via Dei Fiumi: 25enne perde il controllo del suv e finisce contro un muro

Un improvviso colpo di sonno? O, forse, s’era messo al volante dopo aver alzato un po’ il gomito? Non è chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo dell’auto ad un venticinquenne di Agrigento. Il suv Volkswagen Tiguan, che stava guidando, s’è schiantato contro un muro dopo aver sbandato. L’incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, si è verificato, durante la notte fra mercoledì e ieri, in via Dei Fiumi: tra Cannatello e il quartiere commerciale del Villaggio Mosè.

Scattato l’allarme, era mezzanotte e mezza circa, sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento e un’autoambulanza del 118. Il giovane – un agente di commercio – è stato subito soccorso e portato all’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Come da routine, quando si registra un incidente stradale, i carabinieri hanno richiesto – ai sanitari - l’esame del sangue per verificare se avesse bevuto alcolici o assunto sostanze stupefacenti prima di mettersi a guidare. Gli esiti delle analisi si conosceranno, verosimilmente, nelle prossime ore.

Il venticinquenne è risultato essere leggermente ferito, tant’è che dopo i controlli è stato dimesso dall’ospedale. I militari dell’Arma del Nor si sono, naturalmente, anche occupati dei rilievi tecnici di rito per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale che non ha, per fortuna, coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Certo che l’autovettura abbia sbandato all’improvviso. E soltanto per un caso fortuito, in quell’esatto istante, non s’è trovato a transitare nessuno e il suv s’è schiantato contro un muro.